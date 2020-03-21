На заводе под Псковом выявлен новый очаг COVID-19

Всего в Псковской области зафиксировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка коронавируса на заводе под Псковом. Фото: topspb.tv, ВК

У 21 сотрудника предприятия «Йура Корпорейшн Рус» диагностирован COVID-19, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Новый очаг коронавируса под Псковом подвергся всем необходимым мерам по его изоляции. Есть ли на заводе тяжело больные рабочие, Ведерников не уточнил.

Всего в регионе за прошедшие сутки выявили 45 новых случаев инфицирования коронавирусом. Количество зараженных жителей Псковской области выросло до 2878.

Несмотря на возросшую вдвое статистику статистику летальных исходов COVID-19 — 22 случая — регион сохраняет тенденцию к снижению количества заболевших, заявил губернатор Ведерников.

Скончался кардиореаниматолог Анвар Сабиров. Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Накануне в Пскове скончался кардиореаниматолог местной городской больницы Анвар Сабиров. С 13 июня врач сражался с коронавирусом, но болезнь оказалась сильнее. Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье и близким Сабирова.