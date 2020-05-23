В Орле заражённые коронавирусом медики «Скорой» ездили к больным

Профсоюзный лидер рассказал главе «справедливоросов» о тяжёлой ситуации в здравоохранении области.

15% орловских медиков больны коронавирусом. Фото: Москва 24, static.ngs

На встрече с главой думской партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, медицинские работники из разных регионов России рассказывали о своих проблемах. Фельдшер и по совместительству председатель медпрофсоюза «Действие» Дмитрий Серёгин заострил внимание политика на сложившейся ситуации со здравоохранением в Орле, назвав происходящее «вакханалией».

По словам Серёгина, каждый седьмой медработник региона заражён вирусом, 15% из них — больны COVID-19. Дошло до того, что к больным на вызовы ездили заражённые врачи и фельдшеры «Скорой». По этому вопросу пришлось даже обращаться в прокуратуру.

В больницах также происходили вопиющие вещи. В период пандемии больные продолжали поступать в клиники для планового лечения, где они «подхватывали» вирус и пополняли свой список диагнозов. В некоторых случаях всё заканчивалось летальным исходом.

При этом, постоянно рисковавшие своим здоровьем медики буквально выбивали с боем у чиновников полагающуюся им доплату. Председатель профсоюза рассказал, как власть имущие в Орле требовали доказательств статуса больного, с которыми контактируют медработники, отказываясь платить законные деньги. Сергей Миронов пообещал после этой встречи сделать депутатский запрос в Министерства и ведомства здравоохранения с требованием разобраться в чиновничьем произволе.