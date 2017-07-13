В пяти районах Волгограда 2 июля частично отключат электричество

Дома обесточат в 9:00, а восстановят энергоснабжение в 17:00. 2 июля в пяти районах Волгограда отключат электричество.

Пять районов волгограда 2 июля останутся без света. Источники: voms.ru, infpol.ru

Энергетики поясняют, что отключение необходимо из-за ремонтных работ электрического оборудования и высоковольтных линий электропередач в соответствии с планом.

Прекращение подачи электрической энергии затронет Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Кировский и Красноармейский районы, но лишь частично. В Краснооктябрьском районе без электроснабжения оставят три здания на улице Титова — № 8, 10, 30. В Тракторозаводском районе подача тока прекратится в домах № 6, 10 по улице Батова.

В Дзержинском районе подачу электричества заблокируют на двух улицах: Землячки — дома № 50, 52 и 54, и бульваре 30-летия Победы — в домах № 86 и 88.

В Красноармейском районе также обесточат две улицы. Четным домам с № 70 и по № 80 на улице Доценко придется обходится без благ цивилизации с 9:00 и до 17:00, а в домах № 87, 89, 91 на Петропавловской улице электропитание восстановят уже в 15:00.

Самые масштабные отключения ждут обитателей Кировского района. Там обесточат большую часть частного сектора и Капустную балку.

Северные районы города уже оставались без энергоснабжения 30 июня. В Тракторозаводском районе электроэнергия отсутствовала в отдельных домах на шести улицах.