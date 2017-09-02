В Астраханской области цены на газ пока остаются прежними

Индексация тарифов услуг ЖКХ не коснулась природного газа, сообщает РСТ.

Цены на газ для астраханцев пока не увеличатся. Источник: pixabay.com

29 июля в Астраханской области состоялось заседание коллегии региональной службы по тарифам, по итогам которого было решено с 1 июля сохранить цены на природный газ на прежнем уровне. Таким образом, индексация тарифов услуг ЖКХ в России обошла стороной газ для астраханцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стоимость газа, реализуемого жителям региона ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», по данным РСТ, в настоящий момент составляет 5 521,93 руб. за 1000 м3 (с учётом НДС).

Остаются пока прежними цены на газ из-за Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В этом году ведомство ещё не пересматривало и не утверждало его новую оптовую стоимость, в связи с чем и оснований для изменения розничной цены у РСТ не оказалось. Однако, если ФАС всё же пересмотрит этот вопрос в ближайшее время и увеличит оптовую стоимость, в соответствии с решением службы вырастут и тарифы на природный газ в Астраханской области.

Впрочем, даже в этом случае индексация тарифов займёт у ведомств время, что несколько отсрочит рост стоимости природного топлива, как отмечает издание «Астрахань.ру»