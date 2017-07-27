В Оренбургской области с 1 июля подорожал вывоз мусора

Областной департамент по ценам и регулированию тарифов подписал соответствующий приказ.

Вывоз мусора в Оренбургской области подорожал. Источник: pixabay.com

С 1 июля департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов изменил стоимость вывоза мусора, как сообщает «1743.ру». Новые цены на твёрдые коммунальные отходы будут действовать до конца 2020 года. Соответствующий приказ уже подписан и опубликован на официальном портале ведомства.

Как следует из приказа, с 1 июля вывоз 1 тонны мусора будет обходиться оренбуржцам не в 2 428,10 руб., как раньше, а в 2563,26 рублей. А один кубический метр — в 507,53 руб., вместо прежних 480,76 рублей. Сообщается, что в среднем для городских жителей многоквартирных домов и частного сектора, а также для жителей из сельской местности ежемесячная плата за вывоз отходов подорожает на 3-5 руб. с человека.

Приказ о повышении тарифа. Источник: портал департамента по ценам и регулированию тарифов tarif56.ru

Виктор Доценко, глава регионального оператора ООО «Природа», ответственного за сбор и вывоз мусора, объяснил увеличение тарифа на ТКО изменением оплаты полигонов. И считает, что областное ведомство приняло верное решение. Однако «Аргументы и факты» также связывают эти изменения с подорожанием топлива.