Дырой и недоразумением обозвал Омск дизайнер Артемий Лебедев

Нормальные люди не будут жить в Омске, считает предприниматель.

Так, по мнению Лебедева, выглядит «дыра и недоразумение». Фото: YouTube, Gelio.

В среду в популярном паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео, в котором Артемий Лебедев обозвал город «дырой и недоразумением». Известный дизайнер чересчур эмоционально раскритиковал Омск и заявил, что его нужно «переформатировать с нуля».

Поводом для возмущения бизнесмена и блогера послужили розыгрыши квартир, которые организовала местная администрация, с расчётом привлечь как можно больше горожан к голосованию по поправкам в Конституцию.

Лебедев не сомневается в том, что акция с квартирной лотереей действительно проводилась, но он недоумевает, кому это могло понадобиться. По мнению дизайнера, ни один «нормальный» человек не захочет жить в Омске. Также ему непонятны мотивы людей, которые покупают жильё в сибирском городе за 1,5 млн рублей. Артемий полагает, что таких желающих просто не существует в природе.

В комментариях под видео комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые согласились с уничижительной критикой дизайнера и подтвердили, что у него были большие основания назвать Омск «дырой и недоразумением». Другие омичи были категорически против подобных оценок, считая, что у их города, несмотря на недостатки, есть множество привлекательных особенностей.