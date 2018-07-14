Жительница Краснодара погрязла в судебных тяжбах после письма Владимиру Путину

Активная гражданская позиция женщины не понравилась одной из кубанских строительных компаний.

Письмо Путину обернулось жительнице Краснодара судебными тяжбами. Фото: livekuban.ru, regnum.ru

Строительная компания АО МПМК «Краснодарская-1» планировала возвести новый жилой дом рядом с ЖК «Москва» на ул. Российской в Краснодаре. Инициатива застройщика не понравилась местной жительнице Елене Скибе, которая посчитала, что транспортная, инженерная и социальная инфраструктура города не выдержит дополнительной нагрузки. К тому же, местные детсады и школы переполнены.

Жительница Краснодара в письменном виде доложила обстановку Владимиру Путину. Но после письма президенту РФ Скиба неожиданно погрязла в судебных тяжбах. Администрация главы государства передала жалобу краевой администрации, которая перенаправила ее в мэрию Краснодара.

Далее необъяснимым образом письмо оказалось в руках главы АО МПМК «Краснодарская-1» — Аслана Нехая. По словам бизнесмена и, по совместительству, депутата Городской думы, обращение на имя президента ему передал некий «доброжелатель».

Но факт передачи письма Путину постороннему лицу не заинтересовал ни прокуратуру, ни ФСБ, а Нехай подал на Скибу в суд с целью взыскать с ответчика 106 тыс. рублей за причиненный вред репутации компании. Иск удовлетворили Прикубанский районный и Краевой суды, но Четвертый кассационный суд общей юрисдикции воспротивился решению взыскать с жительницы Краснодара, которая одна воспитывает больного ребенка, более 100 тыс. рублей.

Теперь обжаловать решение суда будет уже компания Нехая.