Сенатор Пушков высказался о захвате недвижимости россиян в Испании мигрантами и бездомными

Член Совфеда уверен, что неприкосновенность жилья грубо игнорируется испанскими властями.

Захватчиков жилья россиян можно будет выселить только через суд. Фото: DailyNews, РГ

На фоне участившихся случаев захвата квартир и домов, принадлежащих гражданам РФ, Алексей Пушков подверг критике власти Испании. Сенатор высказался о явном попустительстве местных чиновников и правоохранителей, закрывающих глаза на действия мигрантов и бездомных, превращающих квартиры и дома россиян в ночлежки.

Выходцы из Африки, Азии и Восточной Европы воспользовались закрытыми из-за коронавируса границами и стали самовольно заселяться в пустующее жильё, не получая никакого отпора. Алексей Пушков полагает, что в свете последних событий можно смело утверждать: частная собственность в Испании больше не священное понятие.

По испанским законам, захватчиков жилья можно будет выселить только через суд. Полицейские также бессильны против распоясавшихся «сквотеров» — они не имеют права войти в занятое жильё, пока их не впустят заселившиеся туда мигранты и бездомные.