Собчак стало стыдно за результаты голосования по поправкам в Конституцию

За 27 лет ситуация не изменилась — каждый президент переписывает Основной закон под себя, полагает Ксения.

Ксения Собчак: Каждый президент переписывает Конституцию под себя. Фото: vesti, Газета.Ру.

Ксения Анатольевна на своей странице в Instagram известным сетевым жестом «фейспалм» отреагировала на результаты голосования по поправкам в Конституцию. Собчак демонстративно показала, что ей стало стыдно за итоги прошедшего народного волеизъявления, которое, если судить по её ироничным намёкам, прошло якобы не без подтасовок.

В публикации не обошлось без ретроспективных сравнений с аналогичным голосованием 1993 года. Российские власти, замечает с сарказмом Ксения, зачем-то вытащили на свет замусоленную методичку, где утверждается, что прежняя Конституция писалась американцами с учётом собственных интересов. Это не так, полемизирует блогер.

Реакция на голосование — фейспалм. Блог К.Собчак

Основной закон, принятый 27 лет назад, был «заточен» под Ельцина, который получил огромные полномочия, вместо того, чтобы стать одним из механизмов исполнительной власти.

Ксения также вспомнила своего отца — Анатолия Собчака, «пробивавшего» либеральные поправки в Основной закон. Основная проблема российского государства в том, что каждый президент пишет Конституцию «под себя», полагает Ксения, и с этим нужно целенаправленно бороться.