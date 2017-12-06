Собчак стало стыдно за результаты голосования по поправкам в Конституцию

За 27 лет ситуация не изменилась — каждый президент переписывает Основной закон под себя, полагает Ксения.
Ксения Анатольевна на своей странице в Instagram известным сетевым жестом «фейспалм» отреагировала на результаты голосования по поправкам в Конституцию. Собчак демонстративно показала, что ей стало стыдно за итоги прошедшего народного волеизъявления, которое, если судить по её ироничным намёкам, прошло якобы не без подтасовок.
В публикации не обошлось без ретроспективных сравнений с аналогичным голосованием 1993 года. Российские власти, замечает с сарказмом Ксения, зачем-то вытащили на свет замусоленную методичку, где утверждается, что прежняя Конституция писалась американцами с учётом собственных интересов. Это не так, полемизирует блогер.
Основной закон, принятый 27 лет назад, был «заточен» под Ельцина, который получил огромные полномочия, вместо того, чтобы стать одним из механизмов исполнительной власти.
Ксения также вспомнила своего отца — Анатолия Собчака, «пробивавшего» либеральные поправки в Основной закон. Основная проблема российского государства в том, что каждый президент пишет Конституцию «под себя», полагает Ксения, и с этим нужно целенаправленно бороться.