Лишь один водоем в Ростове оказался пригодным для купания

Роспотребнадзор одобрил озеро Соленое.

Соленое озеро, Ростов-на-Дону. Источники фото: don-rostov, kp.ru, rostovnadonu.bezformata.com

Как сообщает издание Donnews со ссылкой на начальника регионального отдела Роспотребнадзора Сергея Коржова, лишь один водоем в Ростове признан полностью пригодным для купания. Это Соленое озеро. На остальных пляжах после ежегодной проверки найдены патогенные микроорганизмы. И хотя закрытыми эти места отдыха не являются, купаться там опасно для здоровья, предупредил чиновник.

Проверены водоемы в парке «Дружба», у ТЭЦ-2, Сураб-Хач, Ростовское море, Голубое озеро и на Зеленом острове. Заражена микроорганизмами вода также на пляжах по Азовскому побережью и у Новочеркасской ГРЭС. Самым грязным уже традиционно оказался Ростов и устье Дона.

Остальные водоёмы, в том числе Цимлянское водохранилище и Таганрогский залив, имеют хорошие показатели и для купания пригодны.

Коржов предупредил, что попадании в организм воды, содержащей опасную микрофлору, с высокой степенью вероятности приводит к кишечным инфекциям.

При этом, ни вирусов, ни паразитов в воде обнаружено не было. За показателями будут следить на протяжении всего летнего сезона.