Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Магомедович скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов», — сообщил Кадыров в своей Telegram-канале.

В конце апреля отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находился в больнице по причине перенесенного инсульта и операции на сердце. Состояние Абдулманапа Магомедовича усугубил коронавирус.

В середине июня тренер Хабиба Хавьер Мендес сообщал, что старший Нурмагомедов больше не болеет COVID-19, и даже идет на поправку.

Хабиб же рассказывал, что вирус дал серьезное осложнение на больное сердце отца.

Абдулманапу Магомедовичу было 57 лет.

Кадыров от имени народа Чечни принес соболезнования семье Нурмагомедова.