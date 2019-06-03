Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Сегодня, 14:19

Абдулманап Магомедович скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов», — сообщил Кадыров в своей Telegram-канале.

В конце апреля отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находился в больнице по причине перенесенного инсульта и операции на сердце. Состояние Абдулманапа Магомедовича усугубил коронавирус.

В середине июня тренер Хабиба Хавьер Мендес сообщал, что старший Нурмагомедов больше не болеет COVID-19, и даже идет на поправку.

Хабиб же рассказывал, что вирус дал серьезное осложнение на больное сердце отца.

Абдулманапу Магомедовичу было 57 лет.

Кадыров от имени народа Чечни принес соболезнования семье Нурмагомедова.

Автор: Новиков Иван
Поделиться новостью:

Похожие новости

Последние новости