Нурмагомедов выбрал себе следующего соперника

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о старте подготовки спортсмена к бою с американским претендентом Дастином Порье.

Отец рассказал о плане тренировок, которые он, совместно с тренером Хавьером Мендесом, составил для спортсмена. Тренерский состав Нурмагомедова заявил, что считает Порье серьезным бойцом, способным оказать достойное сопротивление чемпиону, но шансов на победу ему не дают. По заверению Мендеса, все равно в конце боя Хабиба объявят победителем.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242, который пройдет в Абу-Даби, где американец попытается прервать победную серию россиянина, составляющую 27-0.

Ранее команда российского чемпиона рассматривала нескольких кандидатов на бой, среди которых был и скандально известный ирландец Конор Макгрегор, ранее проигравший чемпионский титул Нурмагомедову.