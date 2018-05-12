Источником неприятного запаха оказался нефтезавод в Песочне.
Жители Рязани массово пожаловались на зловоние в городе, которое появилось в ночь со 2 на 3 июля. Неприятный аромат шел со стороны Дашково-Песочни, однако жалобы поступали из Микрорайона, Канищево и Рощи. Рязанцы демонстрировали возмущение в группе «Рязань» «ВКонтакте», а также оставляли негодующие сообщения на странице губернатора области Николая Любимова.
Горожан интересовало, сколько еще будет стоять неприятный запах от промышленных токсичных выбросов.
Подписчики «ВКонтакте» добавили, что аромат напоминал жженную резину.
10 июня на запах со стороны нефтезавода уже поступали жалобы. Тогда в Дашково-Песочне зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе. В Рязанской области к 2022 году собираются реализовать программу реконструкции очистных сооружений, а в марте власти объявили о внедрении нового способа измерения уровня загрязнения воздуха, но применяется он или нет, жители не знают.