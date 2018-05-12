Источником неприятного запаха оказался нефтезавод в Песочне.

Рязанцы всю ночь вдыхали зловоние со стороны завода в Дашково-Песочне. Источники: renegadenews.ru, moe-online.ru

Жители Рязани массово пожаловались на зловоние в городе, которое появилось в ночь со 2 на 3 июля. Неприятный аромат шел со стороны Дашково-Песочни, однако жалобы поступали из Микрорайона, Канищево и Рощи. Рязанцы демонстрировали возмущение в группе «Рязань» «ВКонтакте», а также оставляли негодующие сообщения на странице губернатора области Николая Любимова.

Горожан интересовало, сколько еще будет стоять неприятный запах от промышленных токсичных выбросов.

«Вонь добралась даже до Канищево», «Всю ночь воняет гарью на улице Свободы, будто горит помойка», «На Зубковой в ночь травили людей, будто солярой», — писали жители Рязани на странице главы области.

Подписчики «ВКонтакте» добавили, что аромат напоминал жженную резину.

Жители Рязани выражают недовольство удушающим запахом в соцсетях. Источник: vk.com/rzn_city

10 июня на запах со стороны нефтезавода уже поступали жалобы. Тогда в Дашково-Песочне зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе. В Рязанской области к 2022 году собираются реализовать программу реконструкции очистных сооружений, а в марте власти объявили о внедрении нового способа измерения уровня загрязнения воздуха, но применяется он или нет, жители не знают.