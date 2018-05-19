Сотрудник авиакомпании объяснил, что мешает провозить животных в самолете безопасно

Пользователь вступился за «Аэрофлот» после разоблачительного видео блогера Кати Конасовой.

В гибели животных при транспортировке виноват не только «Аэрофлот». Источники: клиника-ветпомощь.рф tourism.interfax.ru

Сотрудник авиакомпании отреагировал на разоблачительное видео YouTube-блогера Кати Конасовой о пренебрежительном отношении сотрудников «Аэрофлота» к транспортировке животных в самолетах. Он объяснил, почему для четвероногих друзей перевозка заканчивается не всегда удачно, и что мешает доставить животных в целости и сохранности в пукнт назначения. Во-первых, авиакомпания не может контролировать грузчиков в аэропорту, которые отправляют питомцев на борт. Максимум, что может компания, направить рекомендации в письменном виде, на которую получит отписку в стиле «не хватает персонала».

Во-вторых, пользователь критикует самих владельцев животных, руководствуясь случаями из своей практики. По его словам, сами хозяева не слишком заботятся о питомцах, часто клетка для животных мала. Владельцы не утруждают себя тем, чтобы выгулять собак перед полетом или дать водички, хоть представители аэропорта звонят ему и предлагают это сделать.

Также пользователь напомнил, что есть квота на перевозку питомцев, и если места для перевозки в эконом-класс уже забронированы для котов, то собаку придется перевозить в бизнес-классе, так как это животные-антагонисты, и они не могут комфортно чувствовать себя в одном помещении. Сотрудник авиакомпании добавил, что «бесчеловечный» «Аэрофлот» давно запретил перевозить брахицефалов — породы собак и кошек с приплюснутым носом — так как у них на высоте проблемы с дыханием, и они часто гибнут, но хозяева все равно рискуют и перевозят питомца на рейсах других компаний.

Обвиняющий пост в соцсети о пренебрежительном отношении к перевозке животных. Источник: tjournal.ru

Напомним, что в соцсетях участились случаи хейта отношении авиакомпании «Аэрофлот». Началось это с поста от 24 января о гибели котов на борту рейса Нью-Йорк-София. Следующим шагом стала петиция Анастасии Штейн на сайте Change.org, которая была опубликована раньше случая с котами, но на нее обратили внимание только после него. Теперь эту проблему осветила популярный YouTube-блогер Катя Конасова в ролике «Животные не багаж!».