Одно из четырех животных на земле гибнет от рук человека

Угрозу вымирания для животных представляют люди. GPS-маячки, присоединенные к животным позволили сделать вывод о том, по какой причине животные умирают. По данным, опубликованным в Global Ecology and Biogeography, этой причиной является человек.

Джерролд Белант, сотрудник Нью-Йоркского колледжа говорит о том, что без исследований известно, что человечество вредит дикой природе, но получив точные данные, выяснилось, что одна четвертая часть всех смертей животных принадлежит насильственному убийству со стороны человека.

Белант с другими учеными провели исследование в которой учувствовали более 120 тысяч животных из которых погибли 42 тысячи особей за весь период исследования. Именно по этим данным удалось определить участие человека в гибели животных.

Около двенадцати тысяч животных умерли от рук человека, к тому же более половины были убиты случаями браконьерства и разными видами охоты, из них, в свою очередь, только у семнадцати процентов были разрешения на использование оружия.

Отметим, что исследования проводились только на территории США и Канады, что существенно влияет на общую цифру смертей животных в мире.