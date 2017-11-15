ТОП-10 распространённых афер в России составили блогеры

Самые популярные среди злоумышленников схемы «родственник в беде» и «ваша карта заблокирована».

Блогеры рассказали о ТОПовых схемах мошенничества. Источники: bgpravda.ru, vpravda.ru

Несмотря на широкое освещение случаев мошенничества в СМИ, россияне продолжают попадаться на удочку аферистов. Блогеры Telegram-канала «Политджойстик» составили ТОП-10 распространённых афер в России.

Первым в списке оказалась мошенническая схема «Ваша карта заблокирована». Держателю платежного средства звонят якобы представители банка и сообщают о подозрительных операциях с картой, вследствие чего ее и заблокировали. Для решения этой проблемы владельцу предлагают назвать номер платежного средства и 3 цифры с оборота карты — CVV-код, или код из SMS-сообщения. Иногда предлагают провести манипуляцию с картой в банкомате. Результат один — со счета абонента списываются все финансы.

«Родственник в беде» — еще один распространенный метод обмана. Жертве сообщают, что его близкий человек стал виновником ДТП, драки или совершил иное преступление. Чтобы его спасти от ареста нужно дать «взятку». Как правило, мошенники даже используют систему модуляции голоса, чтобы убедить родственника в том, что они говорят именно со своим сыном, братом или сватом, но чаще напуганные собеседники верят аферистам на слово.

Схема «Компенсация» состоит в том. что человеку звонят «представители госструктур» и предлагают выплатить компенсацию за покупку некачественных товаров, чаще БАДов или лекарств. Вот только для того, чтобы ее получить, нужно заплатить пошлину или процент от этой «прибыли».

Также мошенники часто предлагают снять порчу. Они пишут или звонят гражданам с предложением срочно купить несколько сеансов для защиты от вредной магии или приобрести амулеты.

Аферисты списывают деньги со счета и через мобильные приложения, или непосредственно с карты во время операций в банкомате. Источники: kaksekonomit.com, ujnosahalinsk.bezformata.com

Еще одна схема «Купи-продай». Аферисты предлагают купить у собеседника товар за баснословную сумму даже без проверки и сразу перечислить деньги на карту, только сначала просят назвать ее номер.

«Подставные сайты» обманывают желающих купить билеты в кино на закрытый сеанс по интернету. Сразу, как человек перечислит деньги, доступ блокируется, а билеты на почту не поступают.

Популярный вид аферы — сообщение от «друзей» с мольбой о финансовой помощи, хоть в долг, хоть безвозмездно. В сообщении указан номер карты, куда нужно перечислить средства. Обычно это значит, что страницу друга взломали.

«Звонок от соцработника» — тоже мошенническая схема. Аферисты предлагают собеседнику выплатить денежное пособие, но просят указать номер карты. Звонивший не только ничего не перечислит, но и то, что есть снимет со счета.

Суть схемы «Алло, это директор» в том, что аферист представляется боссом и требует срочно оплатить аренду, рекламу, другие услуги на номер, который тут же высылает. Послушный подчиненный не выносит, как правило, психологической атаки и расстается со своими сбережениями.

«Вы выиграли» — тоже уловка обманщиков. Аферисты обещают прислать ценный приз, но доставку нужно оплатить. В итоге — ни денег, ни подарка. Блогеры предостерегают россиян от подобных афер, призывая быть бдительными в общении с незнакомыми людьми.