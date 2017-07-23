Под Воронежем от коронавируса умерла лучший терапевт 2014 года

Елена Минакова лечила заражённых COVID-19 пациентов в Павловской районной больнице.

Лучший терапевт России 2014 года Елена Минакова. Источник: ВКонтакте pavlovsk_rb.

Под Воронежем первой жертвой коронавируса из числа врачей региона, заразившихся во время оказания помощи пациентам с COVID-19, стала 57-летняя Елена Минакова. Врач с 35-летним стажем скончалась от пневмонии в минувшую пятницу 3 июля. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Елена Минакова возглавляла кардиологическое отделение в Павловской районной больнице и была специалистом сразу в трёх областях: кардиологии, пульмонологии и терапии. По словам главврача больницы Александра Королюка, сразу после начала пандемии Елена взяла на себя обязанности пульмонолога, чтобы лечить пациентов с COVID-19, в результате чего заразилась и сама.

Она находилась на лечении в областной больнице № 1, боролась с болезнью около 3 недель, но сил справиться с вирусом у неё не хватило. Инфекция протекала остро, развилась тяжёлая пневмония. Последние дни своей жизни врач провела подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Елена Васильевна погибла на пандемическом фронте. Погибла, как герой. Это не громкие слова. Это реальность. Безумно горько. Нестерпимо жалко» — выразил соболезнования губернатор области Александр Гусев.

Минакова была врачом высшей категории и запомнилась коллегам, как полностью отданный своей работе человек. В 2013 году Елену признали лучшим терапевтом Воронежской области, а в 2014 она получила звание «Лучший терапевт России».