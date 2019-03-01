Рейсы «Кометы» из Ялты в Севастополь заморожены из-за техпроблем

Пассажиры, купившие билеты, смогут получить обратно свои деньги в местах специализированных продаж.

Рейсы «Кометы» возобновтся после ремонта систем кондиционирования. Фото: sobaka, tutotvety.

В «Морских скоростных пассажирских перевозках» сообщили, что из-за технических проблем временно отменены ежедневные рейсы из Ялты в Севастополь и в обратном направлении. В СМИ просочилась неофициальная причина — поездки «с ветерком» на «Кометах» заморожены после выявленных неполадок в системах кондиционирования судов. После ремонтных работ, скоростные суда снова выйдут на линию.

Маршруты «Кометы» в этом году возобновились 1 июля. Скоростной корабль совершал 2 рейса ежедневно — в 8 утра он отчаливал из Севастополя, в 17 часов начинал обратное плавание из Ялты. При этом, цены на билеты остались на прошлогоднем уровне — 200 рублей для детей, 500 — стандартный, 800 — за уровень «Комфорт».

В настоящее время в Крыму действуют три «Кометы», построенные в Рыбинске на заводе «Вымпел», при участии крымского филиала в Феодосии. О высокой популярности скоростных морских перевозок свидетельствуют перегруженные «горячие линии» в первые часы после заморозки рейсов.