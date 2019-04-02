Нижний Новгород возглавил список самых безопасных городов России

Уровень защищённости в городе исследователи сервиса Numbeo оценили в 70,43 балла.

Нижний Новгород признан самым безопасным городом России. Источник: pxhere.com

Исследователи сервиса Numbeo, являющегося одной из крупнейших баз данных о стоимости и качестве жизни в городах мира, составили список из 10 самых безопасных городов России. Возглавил его, заняв первое место, Нижний Новгород, как сообщает портал «ProGorod».

Для включения в рейтинг российские города оценили по нескольким важным критериям: уровню преступности, уровню медицины, качеству жизни, индексу загрязнения, климату, покупательской способности жителей, ценам на недвижимость и пробкам в городе.

По результатам исследования, наивысший уровень защищённости среди всех городов России оказался в Нижнем Новгороде. Его безопасность оценили в 70,43 балла. Строчкой ниже расположился Санкт-Петербург, набравший 60,64 балла. А третьей в списке стала Москва, отставшая от культурной столицы всего на 1,18 балла.

Кроме того, в ТОП-10 безопасных городов также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Геленджик, Грозный и Ейск. А замкнул рейтинг Бузулук Оренбургской области.

Стоит отметить, что Нижний Новгород уже не первый раз получает высокие оценки от экспертов Numbeo. Годом ранее сервис включил город на Волге в ТОП-100 безопасных городов мира, а также рейтинг городов по качеству жизни, расположив его выше английской столицы и Нью-Йорка.