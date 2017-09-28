В Ростове на 88% сократился пассажиропоток общественного транспорта

Снижение числа поездок связано с пандемией и увеличением количества нерабочих дней.

В период пандемии пассажиропоток в Ростове упал на 88%. Фото: don24, КП.

В Агентстве развития платежных систем (АРПС) подсчитали, что пассажиропоток на всех видах общественного транспорта в Ростове во втором квартале текущего года составил 9,3 млн человек. Это означает, что число поездок сократилось на 88% по сравнению с теми же сроками 2019 года. Антирекорд пришёлся на 4 мая, когда ростовчане воспользовались общественным транспортом всего 60 тысяч раз. Это в 4 раза меньше, чем было в прошлом году.

Компания, отвечающая за безналичную оплату проезда, отметила, что после объявления карантина, горожане стали гораздо меньше пользоваться услугами автобусов, трамваем, троллейбусов и маршрутных такси. Кроме этого, с 28 марта по 14 мая перестал действовать льготный проезд, ведь пенсионерам было не рекомендовано покидать жильё, а студенты и школьники перешли на дистанционное обучение.

По словам главы АРПС Алексея Торицына, более 70% поездок оплачивается электронными картами. Поэтому не составило труда узнать, что выручка оператора безналичных оплат упала в 6 раз по сравнению со вторым кварталом прошлого года. С улучшением эпидемиологической ситуации, пассажиропоток в июне возобновился на уровне 2019 года.