В Подмосковье возобновили практику партнёрских родов

Главное условие для мужа — отрицательный результат теста на коронавирус.

Партнёрские роды бесплатны для всех граждан РФ, вне зависимости от регистрации. Фото:

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Власти Подмосковья рассказали, что в роддома возвращаются запрещённые во время пандемии COVID-19 услуги. Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева сообщила, что родовспомогательные учреждения возобновили практику так называемых партнёрских родов.

Теперь мужья снова смогут присутствовать при появлении на свет ребёнка. Для этого супругу роженицы достаточно предоставить заключение об отсутствии положительной реакции на коронавирус. Помимо этого, будущая мама по желанию может привлечь добровольных помощниц из числа близких родственников или друзей.

В партнёрских родах в Подмосковье могут участвовать все граждане страны независимо от места регистрации или прописки. Эта услуга совершенно бесплатна и действует в рамках Обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали разбирать временные госпитали, развёрнутые во время вспышки коронавируса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв полагает, что необходимость в них отпала, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.