В Пензе в рамках программы «Умный город» появятся «умные» детсады и остановки

В больницах и поликлиниках области будет внедрена система заполнения документов при помощи голоса.

Власти Пензы и «Сбербанк» приступили к реализации проекта «Умный город». Фото: amur.info, smi58.

Правительство Пензенской области совместно с региональным отделением «Сбербанка» приступила к реализации цифровых проектов по направлениям «Здравоохранение» и «Умный город». В рамках программы специалисты внедрят комплекс услуг, которые сделают жизнь горожан и работу коммунальных служб лучше и проще.

В Пензе вскоре появятся «умные» остановки общественного транспорта, которые будут подключены к информационно-навигационным системам. Одним из прорывных проектов станет «умный» детский сад, где контроль за безопасностью и здоровьем малышей станут осуществлять электронные помощники.

В сфере здравоохранения предусмотрено комплексное применение телемедицинских систем, предусматривающее врачебную помощь, психологическую поддержку людям с хроническими заболеваниями и пожилым пациентам. Кроме этого, в поликлиники поступит электронная программа Voice2Med, предназначенная для голосового заполнения документов.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года в Пензе началось производство «умных» дезинфицирующих тоннелей. Один из них был доставлен и установлен в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёво.