Садальский высмеял любимый отель жены Дмитрия Медведева

Актёр рассказал о чисто русских проблемах 5-звёздочных итальянских апартаментов.

Садальский нашёл повод высмеять любимый отель Светланы Медведевой. Фото: rg.ru, mega-stars.

Пока европейские курорты закрыты для россиян, Станислав Садальский предался воспоминаниям. На своей станице в Instagram актёр опубликовал фото из знаменитого спа-отеля «Монтекатини-Терме», которые стал любимым не только для него, но и для жены Дмитрия Медведева — Светланы, неоднократно посещавшая Тоскану.

Артист в своём стиле тонко высмеял дорогие 5-звёздочные апартаменты, где великолепие обстановки, комфорт и качество услуг сочетаются с исконно русскими, по мнению Садальского, казусами. Станислав Юрьевич вспомнил, что платяной шкаф в номере гостиницы был отремонтирован милой российскому сердцу синей изолентой. «Узнаю брата Колю!» — процитировал артист персонажа «Золотого телёнка».

Некоторые комментаторы в шутку предположили, что владельцы отеля — русские, которые подобными маленькими деталями напоминают согражданам о Родине. Серьёзные подписчики уверили, что такое невозможно представить в той же Германии. Италия же славится красивой обёрткой, но содержание оставляет желать лучшего. Тем не менее, многие сошлись на том, что отель «Монтекатини-Терме» превосходен, а у Садальского, и у жены Дмитрия Медведева хороший вкус.