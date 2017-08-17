На Самарском пляже нашли осу гигантских размеров

В насекомом опознали сколию, которая водится лишь в тропической и субтропической зонах.

Гигантскую осу нашли на Самарском пляже. Источник: pixabay.com, pexels.com

Необычное для Самары насекомое обнаружили на городском пляже две отдыхающие жительницы региона. Девушки нашли осу гигантских размеров в детском бассейне, которую в самом начале приняли за шершня, сообщает KP.RU.

В невероятно большом насекомом позже опознали не одного из обычных представителей общественных ос, а сколию, которая водится лишь в тропической и субтропической зонах. Длина самок сколии может достигать 5 см. Встретить в России эту осу можно, например, в южной части страны, на Кавказе. Но как насекомое оказалось на Самарском пляже, неизвестно.

Сообщается, что сколия попала в воду, из-за чего обнаружившие её жительницы решили, что оса пытается утопиться. Однако этот вид ос способен плавать и даже передвигаться по дну, переставляя свои щупальца-лапки. Поэтому вода в детском бассейне не представляла угрозы для насекомого.

Найденная в Самаре сколия. Источник: KP.RU

Девушки, «спасшие» осу от утопления, не исключают, что гигантское насекомое по-прежнему находится где-то на территории пляжа.