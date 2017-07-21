Обглоданного тюленя обнаружили в Калининградской области на местном пляже. Нашли животное 4 января.

Тело обнаружено на побережье в районе поселка Куликово. На берег Балтийского моря тюленя вынесло вчера утром. Он был уже мертв. За то время, что тело животного провело на пляже, его усели обглодать местные бродячие собаки. Чуть позже труп был обнаружен жителями населенного пункта.

О происшествии было сразу сообщено в соответствующие органы. Однако, как известно, обглоданный тюлень до сих пор лежит на побережье в Калининградской области. Никаких мер по решению проблемы властями предпринято не было. Местные жители возмущены данным бездействием.

Напомним, что такие случаи с тюленями уже не в первый раз происходят у Балтийского моря. Полгода назад уже были зафиксированы случаи выброса тюленей на побережье в разных районах области.