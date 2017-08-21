Эксперты назвали причину прогнозируемого роста цен на отдых в Крыму

Уже сейчас стоимость жилья класса «люкс» на полуострове выросла на 50% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость даже самого дорогого жилья в Крыму выросла на 50%. Фото: politnavigator, km-portal.

Закрытые из-за коронавируса границы не оставляют россиянам другого выбора, кроме отдыха на отечественных курортах. Сегодня спрос на отели, пансионаты и хостелы в Крыму значительно превышает предложение. В российской Ассоциации туроператоров заявляют, что это ещё не предел, и стоимость курортного жилья будет только повышаться.

Эксперты, взвесив все обстоятельства, назвали основную причину прогнозируемого роста цен на отдых. В первую очередь, отельеры стремятся получить прибыль, которая была упущена в апреле и мае, в период всероссийских карантинных мер. Лишь за последний месяц весны полуостров не досчитался около 1 миллиона приезжих.

Владельцы гостиниц готовы принять туристов, ранее бронировавших места, но стоимость услуг будет уже другой. Хотя бы в силу того, что ценовая политика в апреле и июле — абсолютно разная. Глава комитета по туризму Крыма Алексей Черняк уверяет, что свободных мест очень мало, вне зависимости от дороговизны.

Даже объекты класса «люкс» и VIP заняты приезжими, несмотря на то, что цена проживания в них по сравнению с прошлым годом выросла вдвое. К середине июля, туроператоры ожидают, что наполняемость объектов крымского отдыха достигнет 90%. Ранее сообщалось, что из-за большого наплыва автотуристов, в Крыму ожидается транспортный коллапс. Кроме этого, выкуплены практически все места на железнодорожные рейсы в этом направлении.