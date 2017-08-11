«Мама прыгнула, и не смогла выплыть»: О гибели в озере актрисы сериала «Хор» рассказал её сын

Ная Ривера отправилась кататься на лодке с 4–летним ребёнком без присмотра спасателей.

Совместный отдых с сыном на озере Приру стал для актрисы Наи Риверы трагедией. Источники: latina.com, artfile.me

Сын актрисы сериала «Хор» Наи Риверы подтвердил, что его мама утонула в озере. 4–летний ребёнок не сразу, но рассказал полицейским о гибели исполнительницы роли Сантаны Лопес.

«Мама прыгнула, и не смогла выплыть», — сообщил ребёнок в разговоре в правоохранителями.

Напомним, Ная Ривера пропала без вести 8 июля. Накануне в её аккаунте в социальной сети появились фотоснимки с сыном, которые актриса подписала: «Только мы вдвоем». На следующий день молодая мама с малышом отправились на озеро Приру в Калифорнии на арендованной лодке.

Сначала Ная и малыш Джози были на виду у других отдыхающих и спасателей, вместе плавали, но затем исчезли из виду. Мальчика, спящего в лодке, нашли полицейские. Водолазы и спасатели исследовали дно озера, но следов актрисы так и не нашли. Результатов не дал и поиск с помощью дронов. Было принято решение считать её мёртвой. Основанием для этого стали слова ребенка, очевидца трагедии.

Напомним, широкую популярность актриса получила после роли в сериале «Хор». В первом сезоне её героиня была второстепенной, но настолько полюбилась поклонникам, что во втором сезоне чирлидерша Саманта Лопес стала ключевым персонажем.