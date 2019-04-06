Жителей Казани возмутили неприличные танцы девушек на фоне мечети

Некоторые горожане требуют наказать девушек.

Мечеть Кул Шариф в Казани. Фото: flickr.com

В сети разгорелись жаркие дебаты вокруг ролика, выставленного в ТикТоке молодежью. На нем две откровенно одетых девушки на фоне мечети Кул Шариф в Казани станцевали тверк. Дело видимо было на стихийной вечерней тусовке в городском парке. Танцует молодежь под довольно вульгарную ритмичную музыку. Многих жителей Казани возмутили неприличные танцы неподалеку от религиозной святыни. Под постом Юрия Фадеева отметилось уже более 130 человек:

«А зачем голым задом вертеть на фоне мечети?»

Скрины с паблика vk.com/vkazani

На адрес девушек даже стали приходить и откровенные угрозы. Диспут разделил горожан на несколько групп. Первая считает, что подобные действия оскорбляют чувства верующих. Вторые, что это просто неприлично — «трясти попами». Третьи, что и то и другое. Хотя есть и такие горожане, которые ничего предосудительного в этом не находят. Не считают себя в чем-то виноватыми и сами «герои» ролика.