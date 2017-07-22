Навальный восхитился поддержкой Фургала в Хабаровске

Политик заявил, что гордится своими согражданами, борющимися за справедливость.

Навальный поддержал митингующих в Хабаровске, фото Instagram @navalny

Алексей Навальный прокомментировал массовые митинги в Хабаровске 11 июля. Своё мнение политик опубликовал в личном Instagram в субботу. Блогер восхитился поддержкой губернатора края Сергея Фургала, подозреваемого в организации нескольких убийств. Навальный назвал ситуацию в регионе «совершенно уникальной».

Он поразился масштабам акции: по разным оценкам, поддержать Фургала вышли от 10 000 до 40 000 человек. Такие цифры, по мнению Алексея, сопоставимы с миллионным несанкционированным митингом в Москве. Акция превзошла даже знаменитые протесты во Владивостоке 2008–2009 гг., уточнил блогер.

Даже полиция предпочла бездействовать и не вмешиваться в протесты. Политик считает, что силовики боялись противостоять «такой людской массе».

Навальный отметил, что народ четко выдвигает свои требования, на которые имеет права: отпустить губернатора, либо предъявить обвинения, доказать их народу, и судить чиновника в родном крае. Алексей заявил, что гордится своими согражданами, которые вышли на улицу «требуя честных выборов, справедливого суда и своего права самим выбирать власть».

В конце он признался в любви трём регионам, в которых люди борются за справедливость: Комсомольску-на-Амуре, Хабаровску и Дальнему Востоку.

В комментариях подписчики поддержали мнение Алексея Навального и выразили уважение протестующим.

Фрагмент поста Алексея Навального о ситуации в Хабаровске, фото из Instagram @navalny

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на 2 месяца за организацию убийств в 2004–2005 годах.