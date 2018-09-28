Жители Хабаровска устроили стихийный митинг в поддержку Фургала

Люди собрались на площади Ленина и требовали освободить задержанного накануне губернатора края.

В Хабаровске прходят мирные митинги в поддержку

Фургала. Источники: m.ru24.net, tlg.repair

10 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поместили под арест на 2 месяца. Жители Хабаровска устроили в поддержку губернатора стихийный митинг. Шествия мирные, люди прошлись по центральным улицам и остановились на площади Ленина. Свидетели отмечают, что поддержать арестованного главу края вышло не менее 20 тысяч человек. Толпа скандировала «Верим Фургалу!», «Свободу Фургалу!».

В центре города перекрыли движение. По сообщениям одного из очевидцев митинга, жителя Биробиджана, который по стечению обстоятельств оказался в центре Хабаровска в тот момент, пикет сопровождался и сиренами автомобилей сотрудников ГИБДД. К митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов. Он успокоил пикетчиков тем, что губернатора никто с должности не снимал, и власти тоже заинтересованы в судьбе Сергея Фургала, но решение должно приниматься в соответствии с буквой закона.

Напомним, первые акции в поддержку губернатора прошли в день его ареста. Люди собрались под зданием суда и скандировали: «Сергей Иванович, Хабаровск с Вами». На что глава региона, которого в тот момент конвой сопровождал в автозак, ответил «Спасибо».