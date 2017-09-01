Журналисты выяснили, как туристам не подхватить бубонную чуму на Алтае

Правила предосторожности озвучили сами путешественники.

Обнинские журналисты рассказали туристам, как уберечься от бубонной чумы на Алтае. Источники: yandex.ru, emosurf.com

Обнинские журналисты задались вопросом, какие меры предосторожности нужно принимать, чтобы не подхватить бубонную чуму на Алтае, если довелось попасть в этот регион. Ответы репортёрам газеты «Неделя Обнинска» дали сами путешественники.

Туристы советуют не искушать судьбу и не пробовать мясо сурка. Несмотря на то, что в регионе запретили охоту на этих зверьков-переносчиков, местные жители нередко нарушают этот запрет и готовят из их мяса различные блюда, в том числе плов, жаркое. Также не стоит забывать во время путешествия об антисептиках, так как нередко бубонная чума может трансформироваться в легочную инфекцию, которая передается воздушно-капельным путём.

Бывалые путешественники предостерегают от покупки парного молока местных коров. С ним любитель свежей лактозы может получить не только бубонную чуму, но и другие недуги. Даже сами алтайцы предпочитают держать и разводить не молочные, а мясные породы коров. Путешественники сошлись во мнении, что употреблять в пищу можно только то, что продается в магазинах и руководствоваться правилом: «Не надо есть всё, что движется».

Напомним, что В Монголии разразилась бубонная чума. В связи с этим на Алтае закрыли границы с Монголией и даже с Тувой. Однако 9 июля ребенка госпитализировали с диагнозом «бубонная чума» в центральную районную больницу Кош-Агачского района Республики Алтай. Всех, с кем контактировал мальчик, поместили в изоляторы.