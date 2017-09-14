Илья Варламов назвал позором пластиковые фонари и памятник в Липецке

Еще блогера возмутила колючая проволока в центре города.

Пластиковые фонари, установленные в Нижнем парке. Фото: youtube.com, irk.ru

Известный критикой городской архитектуры блогер поделился впечатлениями после поездки в Липецк. Илья Варламов назвал позором пластиковые фонари и памятник Сталину в Липецке, передает Kursk.com.

Блогер прибыл в Липецк не для оценки городских достопримечательностей, но удержаться от критики урбанисту не удалось даже в частный визит. В первую очередь, Варламов обратил внимание на невозможность купить кофе — утром не нашлось подходящих заведений у Нижнего парка.

К слову, самому парку тоже «досталось». Блогер отметил, что в Липецке можно побегать «по лесу», коим автор видео назвал неблагоустроенную часть парка. Стоит отметить, что на данный момент продолжается реконструкция Нижнего парка, которая началась в прошлом году.

После парка Варламова ждало еще одно открытие — блогер нашел забор с колючей проволокой, который посчитал неуместным в центре города. Как выяснилось, за забором находится здание Липецкой городской энергетической компании.

В конце прогулки Илья Варламов обратил внимание на памятник Сталину и пластиковые фонари в Нижнем парке. По мнению блогера, эти элементы городской среды являются «позором».

Стоит отметить, что фонари «из какого-то дешевого пластика», как из охарактеризовал Варламов, были установлены в рамках реконструкции парка.