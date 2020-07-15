В Госдуме предложили вознаграждать граждан, сообщивших о «просрочке» в магазинах

Журналисты получили копию соответствующего предложения от депутата Госдумы Василия Власова.

Василий Власов внес в Госдуму законопроект о вознаграждении за обнаружение «просрочки». Фото: go64.ru, theworldnews, kxan36news

В Госдуме зарегистрирован соответствующий законопроект. Парламентарий адресовал свое письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Он предложил граждан, сообщивших о «просрочке» на прилавках в магазинах, вознаграждать половиной штрафа. Копию документа получили в свое распоряжение журналисты издания RT.

На сегодня сумма административного взыскания за это нарушение составляет от ₽20 до 30 000. При этом Власов отмечает, что получить компенсацию за некачественный товар сейчас можно только через суд. И сумма компенсации зачастую является чисто символической. Поэтому он предложил «рассмотреть целесообразность» введения законодательного механизма, позволяющего автоматически выплачивать гражданам половину от суммы штрафа, наложенного на юрлицо. При условии обращения с жалобой в контролирующую инстанцию.

Это, по мнению депутата, стало бы экономическим стимулом, поднявшим уровень общественного контроля за качеством продовольственных товаров на новый уровень.

13 июня Роскачество обнародовало данные исследования аналитического агентства РОМИР. Из них следует, что, по сравнению с прошлым годом, количество граждан, изучающих информацию, указанную на этикетке товара, увеличилось на 10%. И на сегодня составляет 75%. Больше всего россиян интересует срок годности — 73% опрошенных, и состав продукции — 51%.