Церковный праздник Маков день отмечают православные 16 июля

В народе этот день считали не счастливым, поэтому за новые дела старались не браться.
Церковный праздник Маков день считается не самым счастливым временем для новых дел, но именно 16 июля крестьяне шли собирать мак, от чего и получил название. Мак, собранный в этот день, считался сильным оберегом от злых духов.
Существует и другая версия — иногда детям не разрешали гулять около маковых полей, потому что считали, что растение высасывало человеческую жизнь.
В этот день православная церковь также чтит память мучеников Мокия и Демида, которых казнили во время правления императора Священной Римской империи Максимилиана. В период гонений язычники хотели заставить их поклоняться идолам, но они отказались, так как считали себя православными христианами. Им вынесли смертный приговор и мученики пали с именем Господа, и дата стала днём памяти для православных и церкви.
16 июля, помимо церковных праздников и памятных дат, именины у Герасима, Анатолия, Ивана, Антона, Александра, Марка, Константина, Михаила, Георгия, Василия.