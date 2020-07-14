Церковный праздник Маков день отмечают православные 16 июля

В народе этот день считали не счастливым, поэтому за новые дела старались не браться.

Маковое поле

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Церковный праздник Маков день считается не самым счастливым временем для новых дел, но именно 16 июля крестьяне шли собирать мак, от чего и получил название. Мак, собранный в этот день, считался сильным оберегом от злых духов.

Существует и другая версия — иногда детям не разрешали гулять около маковых полей, потому что считали, что растение высасывало человеческую жизнь.

В этот день православная церковь также чтит память мучеников Мокия и Демида, которых казнили во время правления императора Священной Римской империи Максимилиана. В период гонений язычники хотели заставить их поклоняться идолам, но они отказались, так как считали себя православными христианами. Им вынесли смертный приговор и мученики пали с именем Господа, и дата стала днём памяти для православных и церкви.

16 июля, помимо церковных праздников и памятных дат, именины у Герасима, Анатолия, Ивана, Антона, Александра, Марка, Константина, Михаила, Георгия, Василия.