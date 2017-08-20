День смородины 14 июля отмечают в России

Народный праздник берёт начало в Руси XI века.

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В России сегодня, 14 июля, отмечают День смородины. Праздник зародился в XI веке на Руси. Считается, что ягода появилась в монастырских садах, а позже «перекочевала» в Европу.

Родиной смородины считается Азия, а как именно День смородины как праздник появился в России 14 июля, неизвестно. Самыми популярными видами смородины считаются красная и чёрная. Из менее известных золотистая и белая.

Интересные факты о смородине:

— Смородина считается родственником крыжовника;

— Существует более 200 видов ягод;

— Больше всего смородины выращивают в России;

— Её также называют «монастырская ягода».

Какие праздники сегодня, кроме Дня смородины. 14 июля — знаменательная дата для Франции — там отмечается День взятия Бастилии. В России этот праздник тоже отмечают, он считается символом политического освобождения от абсолютизма в ходе революций. 14 июля на Елисейских полях в Париже будет парад, за которым будет наблюдать президент, а также по всей стране пройдут балы.

14 июля в России День ангела и именины отмечают Василий, Константин, Ангелина, Демьян, Кузьма, Лев, Павел, Никодим, Перпетуя, Пётр, Потит.