Галкин опроверг знакомство с задержанным за торговлю детьми врачом

Суррогатную мать звездной паре подбирала клиника «Мать и дитя».

Галкин опроверг знакомство с Мельниковым. Фото: osnmedia, instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин дал интервью изданию «Говорит Москва», в котором опроверг свое знакомство с врачом Владиславом Мельниковым, задержанным предположительно за торговлю детьми. Юморист сообщил журналистам, что они с Аллой Пугачевой сотрудничали с клиникой Марка Курцера. Он так же сказал, что уточнил в клинике — там также не обращались к Мельникову за помощью. Скорее всего, Мельников просто решил попиариться за счет звездной пары.

Гендиректор «Европейского центра суррогатного материнства» был взят под стражу и в данный момент находится в 20 больнице по состоянию здоровья. Следствие настаивает на версии об организованной в центре под его руководством торговле младенцами.

Расследование началось после того, как в одной из квартир в Одинцово был найден мертвым младенец, вместе с которым находились еще 4 ребенка и 2 женщины. Дети в возрасте от 6 дней до 6 месяцев были рождены суррогатными матерями для продажи гражданам Филиппин и Китая. Умерший младенец имел врожденное тяжелое заболевание.

По делу уже задержано 8 сотрудников центра. Троим, в том числе Мельникову, предъявлено обвинение. Россия входит в число немногих стран, где законодательно разрешено суррогатное материнство. Она занимает ведущее место по количеству рожденных на заказ младенцев. Это привлекает сюда многих граждан иностранных государств, где этот способ обзавестись потомством не разрешен.