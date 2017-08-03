«Магнит» тестирует новый формат – магазины низких цен «Моя цена»

Открыто 3 первых торговых точки под брендом «Моя цена».

«Магнит» запускает новую сеть магазинов низких цен. Фото: Computerworld, magnit-info.ru

Генеральный директор торговой сети Ян Дюннинг раскрыл некоторые подробности в интервью РБК. «Моя цена» — новая концепция для ретейлера, которую «Магнит» тестирует уже несколько недель. Это магазины низких цен размером до 300 м кв, расположенные в спальных районах и специализирующиеся на продаже ограниченного ассортимента (не более 2000 единиц товара). Это как товары первой цены, так и товары собственного производства. Сейчас на долю первых в ассортименте «Магнита» приходится 65%, на долю вторых — 18% объема продаж.

Такой формат предполагает относительно небольшие затраты на открытие магазинов. Тут будет упрощена до необходимого минимума торговая навигация, а многие товары размещены на прилавках прямо в коробках. Под первые пилотные магазины переформатированы 3 торговых точки «У дома». В Самаре, Камышине и Ульяновской области.

Дюнниг рассказал, что в планах есть открытие еще 3-4 магазинов низких цен для изучения перспектив проекта. Тестироваться они будут в течении нескольких месяцев. Гендиректор отметил так же, что первое впечатление складывается благоприятное — у населения есть спрос на подобный формат. Однако еще изучается возможность дальнейшего снижения цен.

Мощностями для этого компания располагает. В ее собственности 11 пищевых и 4 агропромышленных комплекса для выпуска продукции под собственной ТМ.

Ассортимент точек продажи «Моя цена» будет состоять в основном из бакалеи, овощей, фруктов, товаров молочной и кондитерской групп, детского питания, бытовой химии, кормов для животных.