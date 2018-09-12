В Минфин предложили ввести минимальную цену на пиво

Представители Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложили министерству финансов ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

По словам представителей союза, после расчетов на затраты производства, сырья и материалов, а также непроизводственные расходы, минимальная цена за 0,5 литров пива не должна быть ниже 35 рублей (не считая наценку торговых сетей и дистибутора). Инициаторы уверены в том, что МРЦ поможет прекратить появление на рынках менее качественного, фальсифицированного и нелегального товара, по их данным на долю 10% рынка приходится именно такая продукция.

Заместитель главы Министерства финансов Илья Трунин уверен, что введение МРЦ на пивную продукцию имеет смысл только для того, чтобы ограничить доступность алкоголя в стране. Возрастание спроса на пивную продукцию поддерживается именно тем, что на полках магазинов находятся товары не имеющие должных качеств, о которых было заявлено, по низким ценам.

В Федеральной антимонопольной службе поддерживают идею о введении МРЦ на пивную продукцию из-за возможности повышения госконтроля в борьбе с нелегальным товаром на рынке, но при этом минимальная цена еще требует обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.



