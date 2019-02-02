Представлен обновленный SEAT Ateca 2021 с пакетом дополнений Xperience

Испанский кроссовер получил не только привлекательную внешность, но и более «чистый» дизель.

Фото: SEAT Ateca 2021 Experience, источник: SEAT

Компания SEAT представила обновленный Ateca 2021 года. Популярный испанский кроссовер отличается пересмотренной внешностью и пакетом дополнений Experience, который был анонсирован еще в сентябре 2016 года на одноименном концепте на Парижском автосалоне.

SEAT Ateca в версии Experience объединил в себе модификации Reference, Style и FR. Такой автомобиль обзавелся алюминиевыми молдингами в передней и задней частях и сочетающимися с ними черными вставками на нижних секциях бамперов и боковых колесных арках.

Испанский кроссовер 2021 года обзавелся 14 различными вариантами колесных дисков, выполненных из легкосплавного материала, размеры которых колеблются от 16 до 19 дюймов. Машина отличается еще и 10 кузовными цветами, в том числе и оттенком темного камуфляжа, который показали на концепте Experience.

SEAT Ateca 2021 с пакетом дополнений Experience наделили полностью светодиодными фарами, задними фонарями с динамическими повторителями поворотов. В задней части испанского кроссовера прослеживается логотип модели, расположившийся под номерным знаком.

В салоне обновленной «Атеки» есть новая цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма, дополненная пересмотренной мультимедийной установкой с тачскрином размерами 8,25 или 9,2 дюйма. Кроме того, испанский кроссовер получил рулевое колесо с подогревом, обогреваемое ветровое стекло с невидимым покрытием «Climcoat», которое способно разморозить лобовое стекло за 2-3 минуты.

Под капотом рестайлингового SEAT Ateca расположились 1-литровый 110-сильный турбодвигатель, 1,5-литровый 150-сильный мотор или 2-литровый движок на 190 лошадиных сил, которые приводятся в действие МКПП, АКПП, «роботом» с передним и полным приводом. Дизельная версия испанского кроссовера может быть представлена с 2-литровым TDI на 115 или 150 «лошадок», которые работают вместе с «механикой» и DSG, но с приводом на передние колеса.

Фото: SEAT Ateca 2021 Experience, источник: SEAT

SEAT Ateca, выпущенный на заводе Skoda в Квассинах, пользовался широкой популярностью среди автолюбителей. С момента выхода «испанца» на рынок в 2016 году было продано 300 000 экземпляров. После появление рестайлинговой «Атеки» ожидается выпуск и модернизированной SEAT Cupra.