SEAT Minimо назвали средством передвижения будущего

Концепция SEAT Minimо – это первый специально разработанный автомобиль для поездок по городу.

Minimо - это четырехколесный электромобиль, но это не совсем автомобиль. Это нечто среднее между

автомобилем и мотоциклом. Он узкий и легкий как самокат, но стабилизирован и защищен как автомобиль.

Minimо - это квадрицикл, который призван решать проблемы городской мобильности путем объединения технологий автономного вождения с электроприводом. Это не автомобиль в привычном для нас понимании. Его модульные батареи позволяют проехать на нем только около 100 км.

Minimо всего 2,5 метра в длину и 1,24 метра в ширину, и при этом вмещает двух человек. Места для двоих достаточно, ехать удобно и пассажиру, и водителю. Пассажир находится сзади. Когда водитель путешествует один, это место может быть использовано для багажа. Внутреннее пространство удивительно просторно и функционально для размеров автомобиля.

Minimо относительно высокий и предлагает хороший вид вперед. Его 17-дюймовые колеса открыты и расположены на углах автомобиля, что делает маневрирование простым и увлекательным. Он польностью закрыт кабиной. Двери асимметричны: левая дверь водителя меньше, а правая - больше.

Конечно, при создании такого современного автомобиля, как SEAT Minimо, использовано много интересных технологий. Центральный экран за рулевым колесом обеспечивает все функции приборной панели, а также выполняет все функции информационно-развлекательной системы. Наконец, SEAT Minimо как средство передвижения будущего оснащен автономными технологиями 4-го уровня.

Многие стилистические штрихи сиденья Minimо были заимствованы у мотоциклов и скутеров. Он электрический, чистый и практичный. Припарковаться на нем можно в любом месте. Его размеры позволяют это. Minimо представляет собой будущее, которое уже не за горами.