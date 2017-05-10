«Пежо» держит планку качества среди французских автомобилей за счет звукоизоляции, оснащения и динамики.

Фото: Peugeot 3008, источник: Drom

Единственная французская марка автомобилей, широко представленная на российском рынке — это Renault. Поэтому автолюбители часто формируют свое мнение о Франции как об автопроизводителе на примере только одного бренда, в то время как другой «француз», Peugeot, остается многими не замечен. Автообзорщик с канала Dizzlike Channel объяснил, чем хорош 3008 первого поколения. «Французы — это не только Renault», — уверен он.

Первый плюс модели 3008 — как, впрочем, и у «Рено» — хорошие, устойчивые к коррозии кузова, сделанные из толстого металла. Если продавец предлагает «Пежо» со следами ржавчины — это верный признак, что авто попадало в аварию и закрасили его неумело.

Вторая продуманная вещь в машине — багажник. Помимо стандартной открывающейся вверх на пневмоприводах крышки, у багажника есть опускаемый борт, который при необходимости увеличения погрузочного проема можно опустить. В остальное время он не дает грузу вываливаться, если машина стоит под наклоном.

Блогер отметил, что автомобиль хорош и салоном: и на переднем, и на заднем ряду Peugeot 3008 можно комфортно расположиться. В машинах даже не с топовым оснащением есть панорамная крыша, присутствуют множество регулировок водительского места. Отделка в салоне выполнена из мягкого пластика.

Можно подумать, за комфорт в салоне придется заплатить слабыми ездовыми характеристиками, однако и тут машина не проседает. У Peugeot 3008 стандартный для «французов», в частности, того же Renault, клиренс — 160 мм. Этого хватает для комфортной езды по городу. Шумоизоляция в салоне делала модель лидером в классе во время выхода в 2009 году, хотя «Пежо» до сих пор дает в этом фору многим относительно новым моделям.

Турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 156 л. с. бодро тянет на себе автомобиль, подвеска также съедает большинство неровностей и обеспечивает хорошую управляемость. Однако с учетом возраста машины лишний грохот может исходить от задней балки. Управляемости также помогает электроника, которая определяет, когда водитель активно маневрирует и заставляет коробку не сбрасывать обороты.

Весомый минус у автомобиля всего один — надежность двигателя. Многие пользователи сайтов Drom и Auto.ru жалуются на низкий ресурс цепи ГРМ и на ненадежный термостат, хотя они тоже беспокоят не всех. Также для кого-то минусом может стать то, что ввиду непопулярности модели в России не так много мастеров имеют большой опыт её ремонта. С другой стороны, запчасти на модель стоят дешевле, чем для тех же «корейцев».

Фото: Peugeot 3008, источник: Drom

В остальном же, и по вердикту блогера, и по отзывам автолюбителей, Peugeot 3008 — настоящий «француз», который пока недооценен пользователями, но совмещает комфорт, качество отделки, безопасность и динамику. На вторичном рынке стоимость этого компактного кроссовера в среднем составляет 500-600 тысяч рублей за экземпляры, пробег которых находится около отметки в 100 000 км.