Салон Haval H6 нового поколения рассекретили на официальных изображениях

Фото: Haval H6 третьего поколения, источник: Haval

Премьера третьего поколения Haval H6 состоится 24 июля на мотор-шоу в Чэнду. Но дизайн новинки уже не секрет: три дня назад компания опубликовала официальные изображения экстерьера, а теперь показала и салон «китайца».

Судя по картинкам, Haval H6 станет гораздо богаче предшественника. Список опций пополнят проекционный дисплей и цифровая приборная панель в виде «парящего» планшета. При этом экран мультимедийной системы вырос с 9 до 12,3 дюймов.

Китайские дизайнеры решили сделать переднюю панель двухслойной, заметили селектор коробки передач на шайбу и установили новый руль. Для отделки кресел будет использоваться кожа Nappa. Кроме того, Haval H6 станет ближе к премиальному сегменту благодаря панорамной крыше.

Внешне более дорогие комплектации можно будет отличить по сетчатой радиаторной решётке, а кроссоверы подешевле получат решётку с горизонтальными полосами. Шильдик и надпись Haval на корме стали больше в сравнении с предшественником.

В сертификатах пока фигурирует всего один мотор: 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель с отдачей в 169 лошадиных сил. С таким агрегатом предлагается Haval H6 второго поколения, поэтому новый автомобиль наверняка сохранит 7-ступенчатого робота.