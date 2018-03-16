Тюнеры подготовили Nissan GT-R к экстремальному бездорожью и «зарядили» до 600+ сил

Решение превратить суперкар во внедорожник не кажется таким уж безумным, если вспомнить, что «японец» в стоке наделён полным приводом.

Тюнинг-проект Godzilla 2.0 Nissan на базе GT-R, источник: classic-youngtimers.com

Голландские тюнеры из ателье Classic Youngtimers Consultancy подготовили купе Nissan GT-R к экстремальному бездорожью. Проект под названием Godzilla 2.0 к настоящему моменту полностью завершён, приобрести автомобиль предлагают за 95 000 евро (порядка 7 590 000 рублей).





Первое отличие «Годзиллы» от стандартного Nissan GT-R – увеличенный на 12 см клиренс. После доработки дорожный просвет вырос более чем в два раза: со 110 до 230 мм. Обзавёлся «японец» и новыми большими шинами, ради установки которых мастерам пришлось расширять колёсные арки.





На крыше автомобиля разместился сделанный на заказ экспедиционный багажник с запасным колесом и светодиодная панель. Для лучшей интенсивности и дальности света спорткар также получил новые противотуманные фары.





Как подчеркнули тюнеры в описании проекта Godzilla 2.0 на собственном сайте classic-youngtimers.com, Nissan GT-R получил настолько серьёзные изменения, что мог бы стать военной техникой. Отсюда и взялась идея выкрасить кузов в камуфляжный окрас.





Тюнинг-проект Godzilla 2.0 Nissan на базе GT-R, источник: classic-youngtimers.com





Под капотом суперкара с оффроуд-тюнингом находится 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель, который «зарядили» с 485 до 600+ лошадиных сил. Хоть доработанный автомобиль стал даже немного мощнее 600-сильного GT-R Nismo, вряд ли он сможет разгоняться за те же невероятные 2,5 с до 100 км/ч, так как стал тяжелее.





Отметим, что для Classic Youngtimers Consultancy это уже третий «внедорожный» проект. Ранее голландцы подготовили к оффроуду Lamborghini Gallardo и Bentley Continental GT по схожему «рецепту».