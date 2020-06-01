Nissan «дразнит» свежим тизером кроссовера Ariya

Японская компания планирует продавать электрический SUV в России.
На официальном YouTube-канале Nissan появился свежий видеотизер кроссовера Ariya, которым компания «дразнит» автолюбителей перед скорой премьерой. Редакция HotGeo собрала всю информацию, что известна о новинке на данный момент.
Неделю назад Nissan уже публиковал тизер на YouTube, но он раскрывал гораздо меньше подробностей. По сути компания лишь подтвердила дату презентации и намекнула, что товарный автомобиль будет близок к шоу-кару.
В последнем ролике «засветились» передняя оптика Nissan Ariya и шильдик e-4orce, указывающий на наличие полного привода и двух электромоторов. Логотип Ariya у серийной версии будет немного отличаться от прототипа. Также несколько секунд в тизере уделили корме со светодиодной полосой по всему периметру и панорамной крыше.
Напомним, что концепт Ariya дебютировал под названием Nissan IMx в сентябре 2017 года на Токийском автосалоне. В 2019 году компания снова показала электрокар в Токио, но в доработанном варианте. Тогда же 4,6-метровый автомобиль обрёл имя Ariya Concept.
Помимо того, что кроссовер получил по одному электрическому двигателю на каждую ось, он примечателен системой автономного вождения ProPilot 2.0. В основу модели легла платформа CMF-EV, которую Nissan разработал совместно с Renault специально для «зелёных» авто.
Презентация нового электрокара состоится уже 15 июля. Новинка станет глобальной моделью и появится в России. Отметим, что Роспатент уже зарегистрировал товарный знак Ariya, который будет действителен до сентября 2029 года.
Первыми электрокроссовер смогут приобрести японцы, за ними придёт очередь жителей США и Европы. Эксперты Motor1 прогнозируют, что Nissan Ariya будет стоить на европейском рынке около 50 000-70 000 евро (4-5,6 млн рублей).