Nissan «дразнит» свежим тизером кроссовера Ariya

Nissan Ariya, кадр из тизера на YouTube-канале Nissan В последнем ролике «засветились» передняя оптика Nissan Ariya и шильдик e-4orce, указывающий на наличие полного привода и двух электромоторов. Логотип Ariya у серийной версии будет немного отличаться от прототипа. Также несколько секунд в тизере уделили корме со светодиодной полосой по всему периметру и панорамной крыше. В последнем ролике «засветились» передняя оптика Nissan Ariya и шильдик e-4orce, указывающий на наличие полного привода и двух электромоторов. Логотип Ariya у серийной версии будет немного отличаться от прототипа. Также несколько секунд в тизере уделили корме со светодиодной полосой по всему периметру и панорамной крыше.

Напомним, что концепт Ariya дебютировал под названием Nissan IMx в сентябре 2017 года на Токийском автосалоне. В 2019 году компания снова показала электрокар в Токио, но в доработанном варианте. Тогда же 4,6-метровый автомобиль обрёл имя Ariya Concept.

Помимо того, что кроссовер получил по одному электрическому двигателю на каждую ось, он примечателен системой автономного вождения ProPilot 2.0. В основу модели легла платформа CMF-EV, которую Nissan разработал совместно с Renault специально для «зелёных» авто.

Презентация нового электрокара состоится уже 15 июля. Новинка станет глобальной моделью и появится в России. Отметим, что Роспатент уже зарегистрировал товарный знак Ariya, который будет действителен до сентября 2029 года.