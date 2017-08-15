В Скандинавии набирает обороты плоггинг. Новый фитнес-флешмоб сочетает в себе приятное с полезным.

В странах Скандинавии стал популярен новый флешмоб. Его называют плоггингом. Он подразумевает пробежки по загрязненным территориям, во время которых необходимо собрать мусор.

Любители плоггинга практикуют обычный традиционный бег. Однако совместить его решили с полезным делом. Теперь энтузиасты бегают по загрязненным участкам (в основном это набережные, парки или окраины города) и собирают мусор. При себе у них всегда мусорный пакет.

После пробежки они обязательно запечатлевают свои "трофеи" на фото.

Фитнес-эксперты отмечают, что данный вид тренировок полезен для организма. Плоггинг относится к комплексу упражнений с длительными паузами. А они в свою очередь хорошо способствуют сжиганию жиров.