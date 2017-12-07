Медведев не прошел во второй круг «Мастерс»

Даниил Медведев не сумел подчинить себе итальянский корт, на котором выступал на турнире «Мастерс» в Риме.

В стартовом матче, который продолжался почти два часа, соперником россиянина был голландский теннисист Робин Хасе. Медведев проиграл со счетом 6:4, 4:6 и 1:6. При этом 22-летний россиянин сделал 7 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и упустил три брейк пойнта.

Даниил Медведев не вышел во второй круг «Мастерс». А Хасе проведет следующий матч с лучшим из пары Томаш Бердых – Денис Шаповалов.

Напомним, Даниил Медведев занимает 50-е место в мировом теннисном рейтинге.

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит в Риме с 11 по 20 мая на кортах Foro Italico. Призовой фонд турнира составляет 4,8 миллиона евро. Чемпионат разделен на мужской и женский турниры. Выступать в мужском турнире, который относится к серии «Мастерс», будут 56 теннисистов в одиночном разряде, а также 28 пар.