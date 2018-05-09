Зидан ушел из мадридского «Реала»

Зинедин Зидан больше не будет тренировать мадридский «Реал». О своем решении он заявил сегодня на внеплановой пресс-конференции.

СМИ отмечают, что информация о возможном уходе Зидана впервые появилась после поражения клуба во внутреннем чемпионате Испании. А сегодняшнему заявлению якобы предшествовала встреча с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Зидан подчеркнул, что любит клуб и его игроков, но сейчас «Реалу» нужны другие методы тренировок и другие установки для новых побед. Именно поэтому и было принято решение об уходе.

Зинедин Зидан возглавлял тренерский штаб королевского клуба с начала 2016 года. За это время «Реал» дважды выиграл Суперкубок УЕФА, в 2017 году получил титул чемпиона и получил Суперкубок Испании, и два года подряд становился чемпионом мира в клубном первенстве. Кроме того, под руководством Зидана в 2016 – 2018 годах клуб трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов, установив своеобразный рекорд. Свой последний трофей «Реал» получил 26 мая, выиграв в финале ЛЧ у «Ливерпуля» со счетом 3:1.