Бразильские госслужащие официально смогут уйти с работы, чтобы увидеть матчи ЧМ - 2018

Правительство Бразилии побеспокоилось о футбольных болельщиках, обеспечив им возможность смотреть прямые трансляции матчей сборной страны на ЧМ – 2018. Согласно постановлению, опубликованному в официальном вестнике Diario Oficial da Uniao, государственные служащие смогут уйти с работы, чтобы посмотреть игру с участием сборной Бразилии.

Такое решение власти страны приняли из-за большой разницы во времени с Москвой. Ведь получалось, что матчи чемпионата будут транслироваться утром либо в дневное время – как раз во время рабочего дня. Поэтому служащим в госучреждениях страны разрешили начать рабочий день в 14:00, если бразильская сборная играет утром, или же уйти в час дня, если матч проходит в обед. Правда, все пропущенное рабочее время бразильцы обязаны будут отработать до конца октября.

Кроме того, постановление специально оговаривает, что работа госучреждений не должна прекращаться полностью. Особенно это касается тех организаций, которые предоставляют «жизненно важные» услуги.

ЧМ – 2018 стартует в России 14 июня. В своей группе сборной Бразилии предстоит сыграть со швейцарцами, костариканцами и сборной Сербии.

Ранее сообщалось, что Игорь Лебедев в Twitter предложил обратиться в комитет по труду Госдумы и сделать выходными для россиян дни, когда будет играть сборная РФ.