В Париже празднование футбольной победы перешло в беспорядки

Битьем витрин и поджогом автомобилей закончили в Париже праздновать победу французской сборной на ЧМ – 2018. По предварительным данным, полиция задержала семерых самых буйных хулиганов.

Вчера на Елисейских полях собралась многотысячная толпа футбольных болельщиков, которые после окончания финального матча мирового футбольного чемпионата устроили гуляния в честь победы своей сборной. Поначалу все было спокойно и мирно, передают французские СМИ. Однако ближе к ночи в толпе фанатов появились хулиганы, и праздник местами перерос в беспорядки. Они бросались камнями в полицейских и витрины магазинов.

Одна из групп пыталась опустошить винные запасы в супермаркете Pablicis. Другая группа буйных гуляк пыталась попасть в магазин на Елисейских полях, в витрине которого была выставлена атрибутика парижского футбольного клуба ПСЖ. Однако им помешали объединенные усилия полицейских и болельщиков столичного клуба.

В ответ на хулиганские действия полиция вынужденно применяла слезоточивый газ. Кроме того, СМИ сообщают о семерых задержанных хулиганах в Париже. Известно также о беспорядках фанатов и в других городах Франции, в том числе в Лионе, Гренобле и Руане.