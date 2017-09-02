Златко Далич – политикам: «Вам не рады в нашей раздевалке»

Наставник серебряного призера ЧМ – 2018, тренер хорватской сборной Златко Далич опубликовал в Facebook обращение, в котором призвал политиков прекратить пиариться за счет успехов команды.

Далич поставил в вину хорватским политикам то, что они сделали страну беднейшей в Евросоюзе. Из-за этого в Хорватии существует множество проблем, среди которых – развал здравоохранения, массовый выезд из страны жителей, материальные проблемы пенсионеров и молодежи.

Тренер сборной сообщил, что все свои призовые деньги, а это 23 миллиона евро, команда пожертвует детям, чтобы организовать их отдых на море. А политиков попросил оставить команду в покое. «Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим фотографироваться или взаимодействовать с вами», - цитируют Далича СМИ.

Он также призвал политиков и чиновников не надевать футболки сборной и не пользоваться успехами команды для собственного продвижения.